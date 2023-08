Una Seat si schianta su un camper  

Mezzi completamente distrutti ma fortunatamente nessun ferito. I soccorritori, domenica notte, hanno temuto il peggio quando si sono trovati di fronte un’utilitaria e un camper devastati dall’impatto.

L’incidente è avvenuto in piena notte lungo la Statale 131, esattamente all’altezza del chilometro 78, tra la stazione di servizio Tamoil di Marrubiu e lo svincolo di Sant’Anna, sulla corsia in direzione Sassari: una Seat Ibiza ha tamponato il camper. L’impatto è stato violento. La berlina si è completamente accartocciata. Sfondato invece il vano del camper occupato da una famiglia di quattro turisti in vacanza nell’Oristanese, tra cui un bambino e la nonna che dormivano nella parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118 di un’ambulanza della Sea di Oristano. I militari dell’Arma sono al lavoro per capire la dinamica esatta dell’incidente. (s.p.)

