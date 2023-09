Una scuola per l’infanzia nella frazione di Is Urigus 

Uno stabile dedicato alla prima infanzia a Is Urigus.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu approvando una delibera che prevede la concessione in uso a titolo gratuito della ex scuola materna di Is Urigus. «Una grande soddisfazione –dice l’assessore comunale alle Politiche sociali Alessandra Manca – ci auguriamo che presto siano attivati i servizi dedicati alla prima infanzia, in questo modo le famiglie dei bambini dai 0 ai 36 mesi non saranno costrette a spostarsi in altri Comuni, ma potranno contare su un servizio così importante in paese» . Servizio che manca nel territorio comunale: tramite una convenzione si potrà concedere lo stabile in cui sono presenti alcuni arredi e giochi, per una durata di 5 anni rinnovabili per altri 5, per attivare un servizio di prima infanzia. Dovrà garantire un’ apertura minima di almeno 10 mesi l’anno, per non meno di 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, con servizio di somministrazione pasti e eventuali servizi compatibili anche in estate. Per poter partecipare alla manifestazione di interesse sono necessari alcuni requisiti fondamentali, come l’esperienza nella gestione di servizi alla prima infanzia e in più, un criterio selettivo: la minore tariffa comprensiva delle sei ore giornaliere e pasti, dovrà essere applicata alle famiglie di minori residenti nel Comune .

