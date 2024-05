Una scuola per giovani poeti in limba 

Sarà intitolata al maestro e poeta ghilarzese Giovanni Mura, scomparso qualche anno fa, la sede dell’associazione “Poetas improvvisadores” che sarà inaugurata fra breve a Ghilarza in via Volta. Lo ha comunicato il presidente Celestino Mureddu a conclusione di “S’iscola de poesia sarda” durante la quale è stata riproposta la famosa gara di poesia improvvisata “Sa Creatzione”, tenutasi a Oschiri nel 1912 e fatta propria sul palco dagli allievi Mario Demelas, Lice Cau, Sabina Oppo, Tore Caddeo.

La tradizione

«Il giorno dell’inaugurazione – afferma Mureddu- ricorderemo il maestro Mura che ha speso la sua vita per la lingua e la cultura sarda». I componenti dell’associazione spiegheranno inoltre che cosa intendano fare affinché anche in futuro ci possa essere un’attenzione particolare per la lingua sarda in tutte le sue espressioni, come ad esempio le gare a poesia che rischiano di diventare sempre più rare. Lo stesso Mureddu ha mezzo secolo di carriera alle spalle con 1.500 gare di poesia nelle piazze di tutta l’isola.

L’obiettivo

«Chi ci ascolta – evidenzia Mureddu - sono prevalentemente persone di una certa età. Se non riusciamo a coinvolgere i ragazzi portando la poesia nelle scuole per far nascere altri poeti o almeno appassionati, il declino sarà inevitabile. È indispensabile allora la creazione di una scuola permanente per i giovani, all’interno del più ampio progetto “Sa omo de sa Cultura sarda”, sogno al quale stiamo lavorando da tempo. Un luogo che diventi punto di riferimento soprattutto per le nuove leve e gli studiosi». L’obiettivo è realizzare una struttura dove troveranno spazio le raccolte delle esibizioni spontanee del passato con trasformazione in digitale, un museo virtuale, pagine web, postazioni multimediali per l’ascolto individuale.

