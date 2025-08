Una scuola nuova di zecca pronta per la prima campanella 

La vecchia scuola di via Caravaggio è stata demolita a novembre del 2023. Ne è stata costruita un’altra da oltre quattro milioni di euro in meno di due anni e sarà aperta a settembre in concomitanza col nuovo anno scolastico. Tutto è pronto ad accogliere i ragazzi. L’opera sarà la prima a essere conclusa in Sardegna e, con ogni probabilità, tra le prime in Italia nell’ambito del Pnrr Scuola.

La scuola è strutturata su due piani con al centro un ampio spazio polifunzionale, 120 metri quadrati per sette metri di altezza. Attorno a questa sala, organizzate su due piani, sono disposte otto aule, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, a cui si aggiungono la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio. Il progetto finale è una struttura didattica all'avanguardia che risponde alla moderna visione della didattica e della vita scolastica.

Dopo la demolizione i ragazzi erano stati trasferiti in un caseggiato del rione di Sant’Isidoro. Due anni quindi in un’altra sede. Intanto, ovviamente, in molti hanno conseguito la licenza Media nella scuola di Sant’Isidoro. Molti potranno invece ultimare il triennio, frequentando nuovamente in via Caravaggio.

