Una scuola di formazione per i dipendenti pubblici 

Sarà una scuola di formazione a tutti gli effetti ad uso dei dipendenti della pubblica amministrazione che potranno così migliorare le proprie competenze. L’iniziativa si deve alla Provincia del Sud Sardegna la quale ha deliberato di avviare questo progetto finalizzato a sviluppare le conoscenze tecniche burocratiche dei dipendenti di qualsiasi ente pubblico. «È in corso – sottolinea il commissario della Provincia Mario Mossa - il rinnovo e la modernizzazione del settore pubblico: questa scuola di formazione continua si pone l'obiettivo di garantire un costante aggiornamento professionale al personale della Provincia e quello degli enti locali». Il sistema opererà in modo integrato con le direttive regionali e nazionali in materia, come il Pnrr e le politiche di sviluppo delle risorse umane. Il progetto non andrà che a migliorare la qualità dei servizi e in ultima analisi ad trarne benefici dovranno essere gli utenti che si rivolgono ai svariati uffici. Fra le attività previste, la promozione delle cosiddette competenze trasversali (cioè fra vari settori della macchina amministrativa), la gestione dei progetti e dei finanziamenti, migliorare le relazioni con i cittadini. «Il progetto prevede – conclude - il coinvolgimento di tutte le amministrazioni del territorio che potranno aderire all’iniziativa garantendo ai dipendenti un percorso di formazione di alto livello, in linea con le reali esigenze del personale». (a. s.)

