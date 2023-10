Una scuola dall’asilo al diploma 

Arrivano le nuove regole sul dimensionamento scolastico e gli istituti di Isili prendono le misure e arriva una proposta rivoluzionaria per l’anno scolastico 2024/2025: unificare le medie superiori dello “Zappa-Pitagora” con il Comprensivo (cioè asilo, elementari e medie). Una scelta deliberata nei giorni scorsi dagli organi collegiali di entrambe le scuole quale possibilità concreta per salvaguardare l’autonomia in vista del prossimo dimensionamento.

I numeri

Oggi i due istituti registrano una popolazione scolastica di circa 1080 alunni, 523 nell’istituto comprensivo e 555 per le superiori. Una risposta più che sufficiente alle nuove disposizioni che richiedono circa 900 alunni per poter continuare a vivere in autonomia. Entrambe servono un vasto territorio che va dal Sarcidano alla Barbagia di Seulo, dall’alta Marmilla al Gerrei, ai margini di tre provincie Oristano, Nuoro, Sud Sardegna.

Il preside

«La situazione», ha detto il dirigente scolastico Marco Saba, effettivo per la scuola superiore e reggente per l’istituto comprensivo, «mette questa zona in una condizione oggettiva di isolamento e marginalità geografica, con evidenti elementi di criticità».

L’eventuale accorpamento delle due scuole isilesi con istituti di pari grado di altri comuni porterebbe alla perdita dell’autonomia di una delle due o di tutt’e due pur essendoci, con l’unificazione, numeri complessivi per mantenerla indipendente. Dipendere da un’altra scuola dislocata al di fuori del Comune di Isili, a parere degli organi collegiali, avrebbe delle ricadute negative sul buon andamento di una scuola che ha sempre lavorato in autonomia. A supportare la richiesta fatta dalle due scuole il fatto che l’unificazione è prevista dalle linee guida regionali e inoltre ormai da quattro anni le due scuole sono gestite da unico dirigente.

Il Comune

Presente all’incontro sul dimensionamento anche il sindaco di Isili Luca Pilia che da poco ha ottenuto finanziamenti per oltre due milioni di euro da investire sulla scuola: «Ho partecipato alla riunione convocata dalla Provincia nella quale sono emerse le criticità del mondo della scuola: ci batteremo per una proposta che soddisfi le esigenze del territorio, affinché venga garantito un servizio scolastico di qualità e vengano salvaguardati i livelli occupazionali».

Tra l’altro il Comune ha ottenuto 1,2 milioni dal Pnrr per realizzare un asilo e una mensa proprio tra l’istituto comprensivo e il Zappa-Pitagora, distanti circa cento metri: il completamento ideale di un’unica scuola.

