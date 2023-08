Una scultura sul Montiferru 

Una scultura per non dimenticare la grande sciagura dell’incendio boschivo di due anni fa. È un dono dei cacciatori, in particolare dell’associazione “Caccia e pesca e tradizioni Sardegna”: l’opera, realizzata da Giovanni Pinna maniscalco di Gonnostramatza, è stata installata ieri a “Elighes Uttiosos”, dove sorge l’omonima fontana. L’opera, realizzata in materiale Cor-ten, raffigura un uomo che porge la mano a un cerbiatto e una lepre, un gesto amorevole che vuole infondere ancora fiducia nel rapporto tra specie umana e animali selvatici. «Con quest’opera vogliamo ringraziare i volontari e le aziende che accolsero il nostro appello ma soprattutto per non dimenticare e sensibilizzare le istituzioni – precisa il presidente regionale Marco Efisio Pisanu - dopo due anni, ancora tanto deve essere fatto per la prevenzione degli incendi e pianificare la ricostruzione». ( j.p. )

