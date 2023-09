Una scultura dedicata al bimbo ucciso dall’alluvione 

Una scultura lignea in memoria di Mattia Luconi, il bimbo rimasto vittima dell’alluvione che il 15 settembre dello scorso anno aveva travolto le Marche. L’opera è stata posata nel giardino parrocchiale su iniziativa dell’oratorio parrocchiale San Filippo Neri con il contributo della popolazione di Urzulei, centro di cui è originaria la mamma del bimbo, Silvia Mereu, 41 anni. La cerimonia è stata presieduta dal parroco, don Marco Congiu, che sabato ha benedetto il simulacro commemorativo alla presenza di una numerosa folla, commossa e riunita in preghiera, tra cui tanti familiari della dottoressa. Silvia non ha potuto esserci, ma ha ringraziato dalle Marche: «Un immenso grazie per l’importante dimostrazione di vicinanza, affetto e rispetto. Mattia è nel vostro cuore come nel mio, siamo tutti uniti nel suo ricordo». La tragedia del piccolo Mattia aveva suscitato sgomento e dolore in tutta Italia.

La sera del 15 settembre 2022 nelle Marche pioveva a dirotto. La piena del fiume Nevola aveva sorpreso mamma Silvia e Mattia in auto mentre tornavano da Barbara, dove lei aveva appena terminato il suo turno in farmacia, a San Lorenzo in campo. Avrebbe dovuto essere una serata come tante altre, condita dall’adrenalina di Mattia per i primi giorni in terza elementare. A un certo punto si erano trovati con l’auto invasa d’acqua e Mattia era seduto sul lato passeggero. Poi la tragedia, con l'irruenza della piena che aveva trascinato lontano il bimbo. Silvia Mereu, genitori emigrati da Urzulei per lavoro, era finita in ospedale. (ro. se.)

