Una scritta ingiuriosa con lo spray sulla strada provinciale 90 

Un altro inquietante episodio, avvenuto martedì, ha contribuito a far salire la tensione a Siliqua: una scritta ingiuriosa, comparsa a qualche chilometro dal paese lungo la Provinciale 90, riconduce ai fatti delle ultime gravi vicende dei giorni scorsi, dove sono state date alle fiamme due auto. Gli artefici hanno usato spray bianco per realizzare, a grandi caratteri, la frase indirizzata presumibilmente alla famiglia Grassetti, proprietaria delle due auto date alle fiamme una decina di giorni fa nel centro del paese. Dopo poche ore dalla scoperta è stata prontamente cancellata (sull’asfalto è rimasto solo l’aggettivo “infame”). Ancora sconosciuti gli autori, che probabilmente hanno agito durante la notte. Dopo il primo attentato incendiario, avvenuto in corso Repubblica, si sono verificati altri casi di vandalismo; per il momento non è stato possibile stabilire una connessione certa tra questi episodi. Ciò che resta è l’aria pesante che si respira in paese, dove i fatti di cronaca di questa gravità si verificano raramente. Sulla vicenda stanno lavorando a trecentosessanta gradi i carabinieri della stazione locale, le indagini potrebbero portare presto a rivelare l’identità dei responsabili. (a. cu.)

