«Una scommessa vinta» 

Per parlare ancora dei nomi ci sarà tempo. Ieri, quando il 2° Sardegna Open, almeno nella formula dell’Atp Challenger 175, è stato presentato a Monte Urpinu, dove si giocherà, Angelo Binaghi qualcuno l’ha snocciolato: «Tutti gli azzurri tranne Sinner che non può iscriversi e che mi augura abbi obiettivi più alti, il campione uscente Humbert che intanto è diventato numero 14, il canadese Shapovalov, l’ex top 10 belga Goffin, Koric...», ma ha anche precisato che «bisognerà attendere il secondo turno di Madrid per capire chi effettivamente arriverà». Ma i discorsi fatti ieri sull’elegante terrazza del Tc Cagliari hanno avuto una portata maggiore e prospettive multiple.

Opportunità

Per esempio, ricordando che sarà data una wild card per le qualificazioni all’algherese Lorenzo Carboni («Che spero possa fare molta strada perché è assurdo che io sia ancora il miglior giocatore sardo»), il presidente ha ricordato, ancora con un ricorso al passato, che «se ai nostri tempi ci fosse stato non solo un torneo come questo, ma anche l’opportunità che danno i sei Itf del Forte Village, probabilmente Murgia, Spiga e io qualcosa di più avremmo potuto fare». E, senza dimenticare l’occasione per gli appassionati di vedere in campo giocatori di altissimo livello, Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del Tc Cagliari e da quest’anno anche del torneo, ha puntualizzato: «A Cagliari vengono alcuni dei migliori tecnici in circolazione: vedere come allenano, come fanno effettuare il riscaldamento, come gestiscono il torneo è un’opportunità per imparare e crescere».

Il miglior momento

Il torneo inizierà con le qualificazioni già domenica 28, mentre lunedì si giocherà nei tabelloni principali. Incastonato, non schiacciato, tra i “1000” di Madrid e Roma, il Challenger 175 non gode soltanto di buona collocazione nel calendario. «Questo è un momento favorevole per organizzare un evento tennistico», dice ancora Binaghi, «perché tutto ci dice che siamo indiscutibilmente nel punto più alto della storia del tennis italiano». I risultati (non soltanto di Sinner, evidentemente) sono abbastanza noti. Il dirigente cagliaritano cita altri studi, per aggiungere che «il tennis come interesse è raddoppiato. Abbiamo superato la Formula 1, cioè la Ferrari, e adesso siamo secondi solo al calcio. E Cagliari è il secondo torneo più importante, dopo Roma che si appresta a vivere l’ennesima edizione da record». Record che, aggiunge dopo, «saranno anche delle Atp Finals, che già l’anno scorso sono stati il più grande evento mai disputato al chiuso in Italia». Altro dato impressionate: «Abbiamo preso in mano una federazione che aveva 120 mila tesserati e quest’anno supereremo il milione». Numero che inglobano il fenomeno padel.

Trampolino

Se per il francese Ugo Humbert Cagliari ha rappresentato un momento di svolta della carriera (da allora ha scalato una sessantina di posizioni e vinto altri tornei), l’Open Sardegna dà a molti la possibilità di crescere nei rispettivi ruoli. Uno su tutti, Paolo Lorenzi, passato dalla direzione tecnica del Challenger a quella degli Internazionali Bnl di Roma: «Non soltanto sono legato a Cagliari per le persone meravigliose che ho conosciuto, ma perché rappresenta una scommessa vinta. L’anno scorso nessuno sapeva bene cosa sarebbe stato di questa nuova categoria Atp, oggi sappiamo che arrivano i migliori giocatori al mondo possibili. E vedere che Humbert, che poteva andare altrove, per esempio in Francia, sceglie di tornare Cagliari ci riempie di soddisfazione», conclude.

