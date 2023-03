Una scogliera teatro di cadute, suicidi e salvataggi 

L’ultima tragedia accaduta a Calamosca è del 18 maggio 2022. Roberto Taccori, quarantasettenne di Quartu, dopo l’allontanamento da casa e la denuncia di scomparsa dei familiari, due giorni dopo – con l’intervento massiccio di vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri con pattuglie a terra e in elicottero – è stato ritrovato senza vita ai piedi della scogliera, in una zona difficile da raggiungere sia via terra che via mare. L’uomo forse ha avuto un malore, oppure ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

A settembre dello scorso anno il dramma è soltanto sfiorato: un ragazzino cagliaritano di 13 anni scivola da un’altezza di circa 4 metri, sbatte con forza su un basamento, si ferisce tutt’e due le gambe, ma fortunatamente viene recuperato dagli uomini del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si salva.

A fine dicembre del 2021, si registra un’altra croce sotto quel promontorio bellissimo e molto frequentato: viene ritrovato il corpo di Fabio Argiolas, 42 anni, maresciallo dell'Esercito di stanza alla caserma Villasanta. Il cadavere era stato avvistato da un passante che ha informato la Capitaneria di porto. L’ipotesi più probabile è quella di un incidente, la vittima era andata a fare una corsa in quella zona.

Ad aprile del 2021 invece un altro episodio che per fortuna ha una conclusione a lieto fine: una donna che stava facendo una passeggiata verso la sommità cade e viene soccorsa dai Vigili del fuoco.

A febbraio del 2014 il corpo di un pescatore di 44 anni viene trovato all’interno di un’auto finita in mare da Calamosca. Il recupero è stato eseguito con un autogru del Vigili del Fuoco di Cagliari che ha agganciato la macchina e riportata in superficie.