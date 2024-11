Una sciarpa di tre chilometri per un messaggio di pace 

L’appuntamento è oggi, alle 10.30, nel piazzale del centro sportivo di via Musei: da qui un corteo di oltre 100 persone si muoverà verso Musei per srotolare un’enorme sciarpa colorata in lana di 3 chilometri, in segno di fratellanza e armonia sociale tra comuni dirimpettai.

«Lanceremo anche un grande segnale di pace. Il lembo posteriore della sciarpa presenterà il tricolore nazionale, quello anteriore sfoggerà i colori dell’arcobaleno», annuncia Alma Piscedda, ideatrice e curatrice, insieme a tante colleghe dell’associazione “I Fili emozionali di Alma” e di tante altre volontarie, dell’iniziativa “Fili a 4 zampe”. Un progetto che dà del tu ai “fili” di Maria Lai, capaci di congiungere persone e luoghi. E non a caso sarà il filo arancione, simbolo dell’associazione, ad essere ben visibile per tutta la lunghezza della sciarpa. «È una metafora - spiega Alma Piscedda - di unione e condivisione di intenti e rappresenta anche l’obiettivo già colto di aver messo al lavoro più di 100 persone (oltre alle tante che hanno donato la lana) per raggiungere lo stesso nobile scopo». Ci sarà spazio anche per gli intenti benefici: previsto un piccolo ticket per unirsi al corteo con parte dei proventi che andranno al rifugio per animali di Gonnosfanadiga. All’arrivo a Musei sarà il sindaco Sasha Sais, insieme a Rete Donne Musei ed altre associazioni, a ricevere il corteo. Poi il lungo lavoro di smontaggio per il rientro a Domusnovas dove poi il 30 novembre, grazie al riciclo creativo, sono previste varie iniziative benefiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA