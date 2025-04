Una scia di violenza iniziata con il delitto al Donegal 

L’ultimo episodio, una settimana fa: durante uno scontro tra gruppi, un 21enne di Ghilarza ha riportato una ferita al braccio probabilmente conseguenza di una coltellata o di una bottiglia rotta usata come arma. Le strade di Stampace, soprattutto tra via Mameli e via Caprera, in poco più di un anno si sono macchiate troppo spesso di sangue. Appena dieci mesi fa il fatto più grave con l’omicidio di Fabio Piga, 37 anni, ex carabiniere, colpito al petto con una coltellata e ucciso all’interno del Donegal, pub di via Caprera. In carcere è finito un diciannovenne di San Michele.

Notti movimentate

Insomma le strade della movida di Stampace finiscono troppe volte al centro di fatti di cronaca nera: discussioni per motivi banali si trasformano in offese, oltraggi o provocazioni da punire con la violenza. Il tutto amplificato dall’alcol. Come accaduto a giugno dell’anno scorso nel locale Donegal. Piga avrebbe avuto una discussione con il diciannovenne Yari Fa, pronto per essere accompagnato fuori dal pub, e il ragazzo ha reagito colpendo al petto con una sola coltellata il 37enne crollato a terra e poi morto. A novembre invece, in via Mameli nella zona della Mem, una famiglia (padre, madre e figlio rispettivamente di 50, 53 e 23 anni) è stata pestata da tre giovani. Motivo del contendere? La famiglia in auto ha suonato il clacson invitando i ragazzi, a bordo di una vettura ferma in doppia fila, a lasciare la strada libera. Si è passati in pochi istanti dalle parole ai fatti. Le tre vittime sono finite in ospedale con prognosi dai 70 ai dieci giorni. Gli aggressori sono stati arrestati con l’accusa di lesioni aggravante. E a inizio dell’anno scorso due ragazzi sono stati picchiati, davanti alle fidanzate, senza alcun motivo da un gruppetto di giovani.

Forze dell’ordine

E prima di quanto accaduto nella notte tra lunedì e ieri, in via Mameli soltanto a marzo ci sono stati un accoltellamento, proprio all’altezza dell’incrocio con via Caprera, e un pestaggio (quattro contro uno) finito con un 53enne accompagnato in ospedale. (m. v.)

