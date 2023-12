Una schiera di alberi contro la raffineria 

Hanno estratto dal vasetto le piantine, poi, con estrema cura, le hanno messe a dimora nel terreno, certi che quel piccolo gesto contribuirà a regalare un paese più verde alle generazioni che verranno.

Centocinquanta bambini delle scuole elementari del paese hanno partecipato ieri mattina al progetto ecologico che il Comune sta portando avanti nella zona di Sa Punta. Gli alunni delle scuole di via Fermi hanno posizionato piante ma anche arbusti che fanno parte della macchia mediterranea, sotto la guida dell’agronomo Carlo Poddi, e con la collaborazione delle associazioni sportive Pulsar, asd Podismo, e del gruppo dei volontari “Puliamo di corsa”: ogni piantina messa a dimora, era accompagnata dalla targhetta con su scritto il nome del bambino che l’ha inserita nel terreno.

Il verde

Un progetto diviso in due lotti, quello ideato dal Comune, permetterà di piantumare 70 ettari del territorio di Sarroch, costruendo un polmone verde che tenterà di compensare l’anidride carbonica prodotta dalla raffineria. Il sindaco, Angelo Dessì, sottolinea l’importanza della presenza dei bambini: «Questo progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, è stato concepito per le generazioni che verranno, in modo che possano vivere in un paese sempre più verde. L’obiettivo è dare vita a una foresta con 70mila alberi, in quei terreni avuti in comodato d’uso dall’Eni - ma che verranno acquisiti dal Comune - in modo da creare una barriera naturale, e contrastare la presenza dell’industria. Presto organizzeremo un’altra giornata simile anche con i ragazzi delle scuole medie e i bimbi di quella dell’infanzia».

La barriera

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, ricorda che in questa zona, anticamente, era presente un grande bosco: «Vogliamo ricostruire un equilibrio ambientale, gli avi di questi bimbi hanno conosciuto un’area verde, qui a Sa Punta, ci piacerebbe che loro e i loro figli possano godere dei benefici che solo gli alberi possono offrire».

Soddisfatta Tania Gatto, referente del progetto: «Non nego di essermi emozionata nel vedere i bambini piantare gli alberelli, credo che dare vita a una foresta sia l’unica azione concreta per creare un paese sempre più verde». Gianluca Mastromarino, dirigente scolastico, spiega ai bambini come il loro compito non si esaurisca con la messa a dimora delle piantine: «Dovrete venire qui a trovarle per vedere come stanno, e quando lo farete portate con voi una bottiglia d’acqua per innaffiarle: sono il vostro futuro, abbiatene cura».

Milena Muntoni frequenta la prima elementare e ha già le idee chiare: «Mi è piaciuto piantare l’alberello, chiederò a mamma e papà di portarmi a vedere come crescerà la mia piantina».

