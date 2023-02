Una schedina (vincente) per due 

Avrebbe potuto tenersi l’intera vincita e d’altronde nessuno avrebbe potuto contestargli nulla. Ma quei 3.000 euro scaturiti da un tagliando trovato per terra e giocato sborsando 3 euro era come se non gli appartenessero del tutto. Così ha deciso di dividere a metà il “bottino” concesso dalla fortuna con colui che, in origine, sarebbe dovuto essere il proprietario originario della schedina: 1.500 euro a testa, e tutti felici e contenti.

Altruismo

Questa edificante storia di altruismo, solidarietà e per certi versi di onestà, arriva dal Bar del Pescatore di Bruncu Teula, per pochissimi metri nel territorio di San Giovanni Suergiu, a fianco alla rotonda che in virtù della sua posizione baricentrica segna i confini fra San Giovanni Suergiu, Carbonia e Portoscuso. E a permettere che questa storia si potesse realizzare è stato Angelo Nocco, 70enne titolare del bar, capace di mettere in contatto fra di loro il vincitore della somme e colui che aveva smarrito il tagliando rivelatosi poi vincente: «Eravamo certi che avrebbero trovato un accordo e sicurissimi da subito che prevalesse il buon senso».Tutto nasce pochi giorni fa quando un carabiniere in pensione di 60 anni di San Giovanni stava per entrare bar ricevitoria con una schedina da lui precompilata del Superenalotto con una serie di numeri. «Sono sempre gli stessi – racconta Nocco - li gioca da anni nella convinzione che gli portino fortuna». Ma, lì per lì, il pensionato non ha avuto esattamente fortuna perché il tagliando gli è scivolato dalla tasca ed è finito nel parcheggio, ormai era già calato il buio, ha perso tempo nelle ricerche e a un certo punto si è arreso. Tempo un’oretta, invece, a trovare vicino a una cunetta quella schedina precompilata è stato un operaio di 56 anni di Carbonia che da tempo lavora vicino a Padova, ma comunque abbastanza conosciuto al bar. L’uomo ha tentato la fortuna, ha giocato quella schedina raminga da 3 euro e il diavolo ci ha messo lo zampino: ha fruttato 3.000 euro.

Il gesto

Il meccanismo da cui è poi scattato il gesto di generosità si è messo in moto pochi giorni dopo quando Angelo Nocco ha affisso in bacheca la fotocopia della schedina vincente: «Il pensionato l’ha riconosciuta perché quelli erano abitualmente i suoi numeri – rivela il titolare – ne ha parlato con noi rammaricato per averla persa e scoraggiato e così ci è sembrato carino metterlo in contatto con colui che aveva giocato il tagliando». Il quale, a detta di Angelo Nocco e anche del carabiniere in pensione (che desidera non apparire con nome e cognome), non ci avrebbe pensato un solo istante: «Ha deciso di dividere perfettamente a metà la vincita perché ci ha detto – continua Nocco – che in fin dei conti quella fortuna la doveva a chi in realtà aveva scelto i numeri di quella schedina persa». L’operaio non era tenuto a privarsi di parte della vincita, «ma sappiamo che lo ha fatto senza esitazione: siamo davvero felici che esistano persone così».