«Una scena terribile, mai vista prima» 

«In quarant’anni di servizio non ho mai visto una scena così terribile. Difficile da dimenticare: sangue dappertutto e materia cerebrale vicino alla signora Liliana, riversa davanti al garage con la testa aperta». Davanti alla Corte d’assise di Sassari, presieduta dal giudice Massimo Zaniboni (a latere Valentina Nuvoli), il maresciallo Gianfranco Serra, comandante della stazione dei carabinieri di Sennori, racconta lo scenario da incubo davantial la palazzina di via Principessa Giovanna, dove il 26 febbraio 2022 poco prima delle 20 si è consumato a Porto Torres uno dei peggiori crimini familiari. Ucciso a colpi d’ascia, il poliziotto 74enne Basilio Saladdino era già morto quando il carabiniere, allertato dalla sorella, arrivò alle 20.30 sul luogo del delitto. La figlia Ilaria era seduta sul marciapiede, colpita sulla fronte con la stessa arma. «Non mi ha riconosciuto», ha detto il militare, «mentre la madre Liliana davanti all’ingresso della palazzina era a terra in una pozza di sangue».

L’omicida, Fulvio Baule, 40 anni, di Ploaghe, era già scappato a bordo della sua auto e solo pochi minuti dopo si era costituito ai carabinieri di Porto Torres. L’accusa è di duplice omicidio dei suoceri e tentato omicidio aggravato nei confronti della ex moglie Ilaria, ritornata a casa dopo un anno di cure. La madre Liliana Mancusa, 65 anni, mori dopo circa un mese dall’aggressione.

I bambini

Quattro i testimoni chiamati dalla pm Enrica Angioni: il capitano Agostino Riccio, il luogotenente Nando Muzzu, il maresciallo Serra e la madre 81enne Gonaria Ladu, la vicina di casa che mise in salvo i due bambini, di appena un anno, di Ilaria e Fulvio. «Quando scesi nel cortile vidi Ilaria barcollare e subito le chiesi dove fossero i bambini, - racconta - mi guardò e non so con quale forza mi consegnò i piccoli. Nel passeggino piangevano, erano sporchi di sangue». Alle 20.30 Baule si era presentato in caserma accompagnato dall’avvocato Nicola Lucchi. «Sembrava sereno e disse: credo di aver ucciso qualcuno», riferisce Muzzu. Accusava il suocero Basilio di averlo aggredito per primo.

Nessuna arma

«Saladdino non aveva alcuna arma in mano, - sottolinea Serra - era accorso in pigiama per difendere la figlia. Stava cenando e sul tavolo c’era una pattadese, se avesse voluto colpirlo poteva usare quella». In aula anche Giusy Saladdino col marito, la madre e il fratello di Baule. La famiglia delle vittime si è costituita parte civile con Gabriele Satta, Gianmario Solinas e Silvia Ferraris.

