Genuri.
21 ottobre 2025 alle 00:24

Una scalinata dal parco alla chiesa di San Marco 

È stata completata la scalinata che porta dal parco alla chiesa campestre di San Marco, accessibile anche alle persone con disabilità, a Genuri. «L’intervento è inserito in un più ampio progetto per cui il Comune ha vinto il bando regionale per la riqualificazione dei parchi urbani con un finanziamento di 80mila euro ai quali vanno aggiunti i 27mila di cofinanziamento comunale», spiega il sindaco, Sandro Branca. Nel parco è inoltre visibile la nuova recinzione in legno appena realizzata e un’area giochi rinnovata per i più piccoli, messa a norma con nuovi tappeti antinfortunistici e interventi manutentivi sui giochi esistenti.

«Si tratta di piccole ma importanti opere che contribuiscono a rendere il nostro paese più accogliente, curato e fruibile», aggiunge Branca. I prossimi interventi previsti entro l’anno, finanziati con fondi dai bandi regionali (con cofinanziamento del Comune), sono la pavimentazione in ciottolato di via San Marco e vico San Giuliano (350mila euro, consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria il 28 ottobre) e la manutenzione straordinaria della strada comunale che conduce alla Giara, con nuovo asfalto e ridisegno delle cunette (120mila euro con consegna dei lavori entro novembre). ( g. g. s. )

