Una scalinata con i colori della Palestina 

Orgosolo condanna il genocidio a Gaza, colorando le scalinate di piazza Gramsci con la bandiera palestinese. Ad accompagnare l’opera, realizzata da un gruppo di donne capeggiato dall’artista Lina Sanna, la scritta “Palestina libera”, fra centinaia di commenti della rete, in cui sono diventate subito popolari le immagini dell’installazione.

«Si tratta di un’iniziativa che avevamo in mente da tempo - racconta Lina Sanna - l’abbiamo realizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che sta accadendo a Gaza». Su Facebook non sono mancati i versi in limba del poeta Kikissu Mereu: «Orgosolo da e nou ses’istada/Solidale,a cudd’umana zente/ca mai ses’istad’indifferente/cun chi’es sena culpa bombardada (Orgosolo sei stata solidale e mai indifferente con quella umana gente che senza colpa è stata bombardata)». Ieri si è aggiungo il video-appello del sindaco di Sarule, Maurizio Sirca: «Anche la nostra comunità si unisce al grido di dolore di Gaza. Chiediamo la fine della guerra». ( g. i. o. )

