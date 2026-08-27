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Domusnovas.
28 agosto 2026 alle 00:33

Una scacchiera gigante nel cuore del parco Scarzella 

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Non è passata inosservata la scacchiera gigante che da qualche giorno ha preso forma nella nuova area giochi dell’ala ovest del parco Scarzella. Realizzata con apposite piastrelle grigie e bianche e dotata di appositi scacchi giganti (eredità di un precedente bando), la scacchiera è la novità più visibile tra i lavori appena conclusi grazie a 45mila euro di fondi del “bando Parchi”. Gioco e socializzazione sono gli obiettivi in un Comune che ormai dà del tu agli scacchi anche grazie alle recenti quattro edizioni consecutive ospitate del campionato regionale under 18. Ma, in due mesi di lavori, sono stati anche rimossi i gradini che delimitavano le aree verdi, eliminate piante pericolose quali agavi e fichi d’India, pulita e risagomata la vegetazione, sistemata la pavimentazione e installato un nuovo impianto d’irrigazione automatizzato e temporizzato. «Migliorie destinate a rendere gli spazi del parco più sicuri, accessibili ed accoglienti», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba che annuncia già il prossimo cantiere con cui riqualificare l’ala ovest unendo le due aree giochi del parco: «Abbiamo già in cassa 150mila euro di fondi di un secondo bando con i quali realizzeremo un nuovo impianto di illuminazione, potenzieremo la videosorveglianza e le attrezzature ludiche».

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