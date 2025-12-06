«Una Sartiglietta di festa e allegria» 

Conosce cavalieri e cavalli del passato. Riconosce tutte le pariglie dalle bardature ed è un esperto di stelle. «Sono un malato della giostra» ammette Gabriele Piras e questa volta non ci sarà vaccino che tenga: la febbre della Sartiglietta già dilaga. Oggi alle 19.15 la presentazione del 17enne che guiderà la corsa del lunedì accompagnato da Francesco Tumbarello e da Matteo Carta. Poco prima il debutto di Elena Leoni, che vestirà i panni di Eleonora d’Arborea e l’ufficializzazione della giudicessa 2027.

L’entusiasmo

Per ogni bambino oristanese giocare alla corsa alla stella è uno dei passatempi preferiti. E anche Gabriele è cresciuto fra cavallini di canna, giornate di Carnevale sul palco ad applaudire i cavalieri e poi per settimane a riguardare in Tv le varie edizioni. «Sono da sempre un grandissimo appassionato – racconta – finalmente a marzo 2023 ho potuto iniziare con la Giara oristanese». Allenamenti e prove che per uno studente all’ultimo anno del liceo scientifico, con un passato da ballerino (8 titoli in varie categorie ai campionati mondiali) non sono certamente un sacrificio. «Per me è una bellissima esperienza, sto vivendo questa avventura con entusiasmo e non sento alcuna fatica – dice – forse la avvertono di più i miei genitori». Il sogno del cilindro vale qualsiasi giornata carica di impegni. «Ci stiamo allenando tanto, ora inizieremo tutti i giorni a provare incroci e remada – aggiunge – ho già un’ottima intesa con Pioggia, la Giarab saura di Maurizio Farris di Gergei, che mi accompagnerà». Da oggi una stimolante maratona fino a lunedì 16 febbraio. Come immagini quel giorno? «Spero che il tempo ci assista, se dovessi centrare la stella sarebbe bellissimo - dice - La dedicherei a Antonino Madeddu, il fondatore del Giara oristanese che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, e alla nuova presidente, la moglie Ida Cadeddu». La speranza è che sia una festa «che i più piccoli si divertano – aggiunge – quest’anno in pista saremo una quarantina, con i ragazzi del nuovo gruppo Mini cavalieri Eleonora d’Arborea».

I suoni

A fare da colonna sonora il gruppo Mini tamburini e trombettieri “Pacifico Tratzi”. Venticinque ragazzi, dagli 8 anni in su, che fra rullate e squilli di tromba accompagnano la corsa. «Sono tutti bravissimi – spiega il coordinatore Luca Sanna – sia i tre rullatori Bruno Pinna, Alessandro Baroni e Gian Michele Putzolu che gli altri ragazzi. Abbiamo un’ottima scuola». In pista anche tre trombettieri guidati da Emanuele Spiga con il capo tromba Alessio Baldanzi.

