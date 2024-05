Una sanzione nel limbo per 10 anni 

Ha rischiato di non partire per il viaggio di nozze perché quando è andato a rinnovare il suo passaporto ha scoperto che su di lui “pendeva” un procedimento penale vecchio di dieci anni per guida in stato d’ebbrezza. Lo stesso che al Tribunale aveva chiesto di estinguere con la messa alla prova. Nessuno si era più interessato a lui e l’esecuzione è rimasta “sospesa” in un limbo. Sino alla dichiarazione di estinzione chiesta e ottenuta dal legale dell’uomo, l’avvocato Pietro Salis. Una vicenda piuttosto particolare, scoperta qualche settimana fa in città da un artigiano. Tutto inizia quando l’uomo viene fermato alla giuda della sua auto e l’alcool test rivela un tasso alcolemico oltre i limiti. Oltre alla sospensione della patente, scatta la denuncia.

Davanti al giudice del Tribunale l’uomo chiede la messa alla prova. Ma qui il circuito della giustizia va in tilt. Nessuno fa sapere più nulla dall’Uepe (ufficio esecuzioni pene) e quel reato dieci anni dopo rimane, tanto che si accende il disco rosso negli uffici della Questura quando l’uomo chiede il passaporto. Lui è pronto a partire in un paradiso esotico per il viaggio di nozze, ma non può. La giustizia lumaca chiede il conto, che però arriva con un via libera all’estinzione della pena, dieci anni dopo.

