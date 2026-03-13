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Muravera.
14 marzo 2026 alle 00:26

Una sala prove alle medie a disposizione dei musicisti emergenti 

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Una sala prove di circa 25 metri quadrati all’interno delle scuole medie di Muravera in viale Rinascita, a disposizione di gruppi musicali o anche di singoli musicisti. «L’intento – ha spiegato la vicesindaca Cristiana Sogliano – è offrire uno spazio nel quale consentire lo sviluppo della creatività musicale, anche attraverso un processo di coinvolgimento dei gruppi che miri, appunto, a favorire l’aggregazione giovanile».

Il Consiglio comunale, per consentire l’utilizzo della sala, ha approvato un regolamento. Le richieste, ad esempio, dovranno essere inoltrate entro il 15 settembre di ogni anno e saranno ritenute valide per il periodo compreso fra il primo ottobre e il 30 settembre dell’anno successivo. Inoltre il richiedente dovrà essere maggiorenne: qualora tutti i componenti del gruppo siano minorenni, la richiesta dovrà essere presentata da un genitore.

Uno degli obiettivi è consentire l’utilizzo della sala al maggior numero possibile di richiedenti, con priorità ai gruppi musicali locali, ai giovani e alle formazioni numerose. Nell’ultimo periodo ci sono alcune giovanissime band locali che, pian piano, si stanno facendo conoscere.

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