Una sala operatoria e la terapia intensiva aperte tra le polemiche 

Una nuova sala operatoria per il reparto di Ortopedia e la tanto attesa Terapia intensiva al piano terra del Civile. Giornata di inaugurazioni a due giorni dal voto nei due ospedali cittadini che ieri pomeriggio hanno accolto la visita dei vertici di Aou e Asl, Antonio Lorenzo Spano e Flavio Sensi, per il taglio del nastro di due servizi essenziali.Prima la benedizione del blocco operatorio del Marino dove si stanno investendo un milione e 450mila euro. L’avvio dell’attività chirurgica è stato programmato il 4 marzo. C’erano pure l’assessore Carlo Doria, Michele Pais, il rettore dell’Uniss Gavino Mariotti, il presidente della commissione Sanità regionale, Antonio Mario Mundula, il primo cittadino di Alghero, Mario Conoci e il presidente della quinta commissione comunale Christian Mulas. A seguire è stata la volta dell’ospedale Civile. Qui la Asl di Sassari ha presentato la Terapia intensiva: sei posti letto per garantire assistenza durante il decorso post-operatorio dei pazienti destinati alla chirurgia elettiva complessa e di emergenza. L'accreditamento avverrà il 6 marzo. Immediate le polemiche. «Irrispettoso nei confronti dei cittadini essere presi in giro dalle istituzioni che dovrebbero agire nell’interesse di tutti e non piegarsi a logiche politico-elettorali», il commento del consigliere comunale di “Per Alghero” Mario Bruno. Pronta la replica del presidente della commissione Sanità, Christian Mulas: «quello che ha più importanza oggi e che interessa alla cittadinanza è la sostanza dei fatti».

