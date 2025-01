Una sala convegni nella sede del vecchio Liceo  

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione del piano terra dell’edificio di proprietà del comune che attualmente ospita le stanze che fungono da seggi elettorali in occasione delle votazioni. Al termine dei lavori prenderà corpo una capiente sala convegni.

L’annuncio dell’inizio dell’intervento di riqualificazione dell’immobile è stato dato via social dall’amministrazione comunale. «Grazie ad un finanziamento regionale di 225 mila euro – ha spiegato il sindaco Stefano Monni - verranno effettuati i lavori (conclusione entro la fine dell'anno), che porteranno alla realizzazione di una sala convegni a disposizione di tutta la comunità». In paese l’edificio è soprannominato “il Liceo vecchio”, in quanto fu la prima sede, alla fine degli anni Settanta, del Liceo scientifico, successivamente spostato in pieno centro, fino alla chiusura arrivata nei primi anni Duemila, dove ora si trovano i locali della biblioteca comunale.

Il "Liceo vecchio” ha continuato ad avere una destinazione scolastica negli anni Ottanta, quando ha ospitato le classi delle allora “scuole elementari”. «La struttura continuerà comunque a essere sede dei tre seggi elettorali».

