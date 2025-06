Una sala conferenze per l’osservatorio 

Lavori in conclusione all’Osservatorio Ferdinando Caliumi, che dalla vetta di monte Armidda offre agli appassionati uno dei cieli più bui d’Europa, perfetti per l’osservazione astronomica. Nella nuova struttura, 400 metri sopra l’attuale in territorio di Lanusei, è stata realizzata una sala conferenze con lo scopo di incrementare le attività di studio e ricerca degli appassionati e degli addetti ai lavori, e le attività con gli istituti scolastici di ogni grado. La vice sindaca Maria Tegas fresca di sopralluogo all’Osservatorio con Enel, precisa. «I lavori sono conclusi, mancano gli ultimi dettagli come l’allaccio all’Enel e poi si potrà smantellare il cantiere. La nuova struttura, insieme al servizio eccellente che da anni svolgono i volontari, consente di ampliare l’offerta ai visitatori e offrire un servizio ancora migliore. C’è un salto di livello. La struttura vecchia ha dei limiti, come la mancanza di servizi igienici, che dovevano essere superati». L’attuale struttura non verrà dismessa. «Potrà essere comunque utilizzato per altre attività, sfruttando al meglio le potenzialità offerte dal cielo sopra monte Armidda, quindi i due moduli andranno a lavorare di pari passo consentendo all’associazione di muoversi al meglio meglio. Si può pensare di muoversi con il planetario del Da Vinci. Bisognerà trovare il modo di ampliare la struttura e posizionare la cupola».

RIPRODUZIONE RISERVATA