Una sagra d’altri tempi, Ranieri nel cuore della gente 

Una sagra, ma anche di più. Il ritorno del Cagliari sui campi di provincia sembra di quelle feste dell’Unità d’altri tempi, mentre lui, Siro Marrocu, è eterno. Il patron di Villacidro accoglie tutti all’ingresso dello stadio quasi come fosse casa sua. Una parola per tutti, un “ci vediamo per quella cenetta”, mille “ci sentiamo” e “tante cose”. Marrocu è (anche) il calcio da queste parti e questo capolavoro di politica sportiva è anche merito suo e del suo giro.

I ragazzini, le famiglie, le persone che guardano la partita dal balcone, il traffico, l’odore di cipolle alla piastra. Il segnale che il tempo, da queste parti, non ha i ritmi frenetici della città. Si fa la fila per un panino con wurstel e maionese (tre euro), si fa la coda senza fretta per il caffe (un euro) e a pochi metri c’è il Cagliari con la maglia gialla, ma sono figurine reali, che si possono quasi toccare e i ragazzini dìventano pazzi per l’emozione.

I tamburi dei tifosi rossoblù sono un dolce accompagnamento vintage a una partita che è poco partita e molto esibizione. Qualche contrasto un po’ sopra le righe è salutato da un mormorio un po’ più alto, per il resto si assiste a un confronto improbabile ma molto sentito. Tantissime maglie del Cagliari, in tribuna, perché qui il rossoblù è una fede ed era giusto ricominciare da una roccaforte come Villacidro. Una cittadina che ha omaggiato, come previsto, il Re Ranieri, per lui standing ovation prima e dopo la partita. L’ultima volta su questo prato avevano visto Allegri, poco meno di vent’anni fa, ma Ranieri ha un fascino trasversale e unico.

Alla fine, i calciatori della Villacidrese hanno fatto la fila per stringere la mano a uno che ha vinto la Premier League partendo da zero. Qualcuno ha anche strappato un selfie, la maglia in una mano e lo smartphone nell’altra. Una festa.