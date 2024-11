«Una roulette russa per pedoni e ciclisti» 

Viale Colombo, dopo l’Alberti fino al semaforo all’incrocio con viale Ferrara. Il tratto di viale Trieste, quello non interessato dai lavori di riqualificazione e, in questo momento, chiuso parzialmente al traffico. Quindi, via degli Astri (alla fine di Pirri, accanto a Monserrato), viale Merello, viale Regina Elna, oltre il Bastione. La mappa delle strade pericolose di Cagliari per chi utilizza la bicicletta quando cala il sole è vasta. «Sono tutte situazioni di grande pericolosità di giorno che per i ciclisti diventano un vero e proprio terno al lotto la notte, quando le strade non sono perfettamente illuminate », spiega Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari, la federazione italiana ambiente e bicicletta. «Dopo il divieto di transito sulla passeggiata di Su Siccu, siamo costretti a passare in viale Colombo accanto alle auto che corrono come se fossero in un autodromo. Un problema di giorno, un incubo la notte quando l’illuminazione dei lampioni è coperta dalla vegetazione degli alberi o, peggio, è addirittura inesistente», spiega ancora Scanu. Non solo viale Colombo, però. «In generale per i ciclisti il problema esiste in tutte le strade in cui non è tracciata la pista ciclabile». ( ma. mad. )

