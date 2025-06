Una roulette russa le strade a La Caletta 

A La Caletta di Siniscola cresce la protesta tra gli abitanti di via Sauro, una delle strade più trafficate della località turistica. I residenti denunciano da tempo le gravi carenze in tema di sicurezza stradale: la segnaletica orizzontale è ormai quasi del tutto scomparsa e l’assenza di dissuasori di velocità rende pericoloso l’attraversamento pedonale.

Il malcontento è aumentato da quando la via è diventata un passaggio obbligato per il traffico proveniente da Orosei, in seguito all’introduzione del senso unico in via Palermo. «Auto e moto sfrecciano a velocità elevate – raccontano i cittadini – rendendo la strada pericolosa non solo per chi guida, ma soprattutto per i pedoni».

Nei giorni scorsi, l’esasperazione ha portato alla convocazione di un’assemblea di vicinato, durante la quale i residenti hanno ribadito le richieste già avanzate al Comune: installazione di dissuasori in corrispondenza dei passaggi pedonali e rifacimento della segnaletica. Ma finora, nessuna risposta concreta è arrivata dall’amministrazione civica di Siniscola.

«La situazione è fuori controllo – concludono i residenti a La Caletta–. Il traffico in entrata e in uscita da Siniscola si somma a quello deviato da sud: qui ogni attraversamento è una roulette russa».

La comunità ora chiede interventi urgenti, prima che si verifichi l’ennesimo incidente evitabile.

