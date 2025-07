Una rotonda tra via Gramsci e l’asse mediano 

A Guspini sono cominciati i tanto attesi lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Gramsci e l’asse mediano, all’ingresso nord del paese. Un intervento che sarà utile a regolamentare il traffico in sicurezza e che arriva in seguito alla redazione del progetto dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione delle strade urbane, redatto dall’ufficio opere pubbliche. In quel tratto l’amministrazione raccomanda attenzione e prudenza per il nuovo senso di marcia e per i lavori in corso.

Il Comune aveva partecipato a un bando della Regione, ottenendo un finanziamento complessivo di 500mila euro, per cui alcuni interventi sono già stati effettuati. L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, spiega che la realizzazione della rotatoria è stata possibile grazie all’uso di economie derivanti dal ribasso offerto dalla ditta vincitrice: «Grazie a queste economie, abbiamo potuto disporre delle risorse necessarie per realizzare la rotatoria, un progetto da sempre nelle nostre intenzioni. Presto diventerà realtà e rappresenterà un importante passo avanti nel riordino della circolazione e nel miglioramento della sicurezza stradale, oltre a rendere più agevole l’ingresso nord del centro urbano. Con l’ufficio siamo già al lavoro per progettare e programmare i prossimi interventi»

La costruzione della rotatoria segue proprio la redazione del “progetto di messa in sicurezza e sistemazione delle strade urbane”, elaborato dall’ufficio opere pubbliche del Comune.

