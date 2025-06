Una rotonda tra la 130 e Ceramica 

Prenderanno il via fra una settimana i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo della strada 130, su viale Villa di Chiesa a Iglesias: da realizzare una rotonda e un ponte che collegheranno la Statale alla zona di Ceramica. L’impresa Costruzioni Lai Maria Amelia di Ozieri, che si è aggiudicata l’appalto, inizierà a realizzare gli interventi contemplati nel progetto.

Il progetto

I lavori sono quelli concernenti il primo dei due lotti in cui è suddiviso il progetto esecutivo approvato dalla Giunta il 4 marzo scorso. Il finanziamento è dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici e corrisponde a 1.744.569 euro. Gli interventi relativi al primo lotto dei lavori prevedono la realizzazione della rotatoria e del ponte sul canale adiacente al Consorzio di bonifica, che consentirà di uscire dalla Statale verso la zona sportiva denominata Ceramica, collegando le due parti della città che sono separate dalla 130. L’altra parte dei lavori, indicata nel secondo lotto, è inerente la rotatoria di accesso alla città e la sistemazione della rampa che conduce dalla Statale alla nuova rotatoria. Dopo cinque anni si è sbloccato di fatto, l’iter per la rotonda all’ingresso della Statale.

L’iter

La storia del cantiere è piuttosto intricata. I lavori iniziarono, ma si bloccarono quasi subito perché il Comune aveva rescisso il contratto con la ditta con una determinazione dirigenziale venne disposto di risolvere per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore il contratto stipulato il 14 febbraio del 2019. Concluso questo passaggio, venne eseguita una verifica dello stato di consistenza dei lavori e attivate tutte le procedure per procedere con la nuova gara d’appalto, chiusa il 20 marzo scorso. Completati i passaggi burocratici e aggiudicata la nuova gara d’appalto, finalmente potranno iniziare le opere in uno degli svincoli più pericolosi, all’ingresso della città, nella zona dove qualche mese fa, persero la vita due giovani in un incidente. «L’amministrazione ha fatto il possibile per snellire i tempi e permettere la piena realizzazione dell’opera – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas – lavoriamo per realizzare un’opera moderna, e funzionale soprattutto, sotto il profilo della sicurezza».

