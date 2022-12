Una rotonda sulla Provinciale 61 

Sulla SP 61 il traffico è sempre molto intenso. «La strada con il nuovo asfalto è molto migliorata. Restano carenti segnaletica e illuminazione», sottolinea Maria Rita Aru, preside del liceo classico linguistico Piga che ogni giorno percorre la Provinciale da San Gavino. Della stessa opinione Katia Meloni, madre di due studenti che ogni giorno viaggiano in bus in direzione di San Gavino: «Dovrebbero migliorare la segnaletica verticale».

Un primo intervento si è già concluso, a evidenziarlo è il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi: «I primi lavori hanno permesso la sistemazione della pavimentazione stradale, la pulizia dei margini laterali e la segnaletica orizzontale su una lunghezza complessiva di 5.178 metri e un importo di 655.236,86 euro, soldi provenienti da fondi ministeriali e dal bilancio provinciale. I lavori, progettati e diretti dall’ingegner Angelo Lampis, fanno parte di un intervento generale di messa in sicurezza e recupero funzionale dell’intero tracciato della strada provinciale per il quale, attraverso uno studio preliminare, vengono previste opere per circa 2 milioni e mezzo di euro. Gli ulteriori lavori potranno essere realizzati a seguito dell’acquisizione di nuove risorse e riguarderanno, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale, la sostituzione delle barriere stradali, la sostituzione e integrazione della segnaletica verticale, il miglioramento dell’illuminazione, la manutenzione del ponte sullo svincolo sulla strada statale 196 e di altri ponticelli e, infine, la realizzazione di una nuova rotonda».

Pioggia di euro per la Provinciale 61 che collega San Gavino a Villacidro. La Provincia del Sud Sardegna ha previsto opere per un importo di due milioni e 500mila euro. In questo modo migliorerà la percorrenza di una strada trascurata per anni e che ogni giorno viene percorsa anche da molti mezzi pesanti diretti nei due centri del Medio Campidano e nella zona industriale di Villacidro dove c’è un ricco tessuto di imprese e piccoli artigiani.

I numeri

I pendolari

Numerose insomma le criticità in una strada in cui si sono verificati numerosi incidenti talvolta mortali. «La strada per e da San Gavino è un arteria trascurata da troppo tempo», evidenzia Adriano Muscas, commerciante di Villacidro. I lavori ora fanno presagire un cambio di rotta. A fare la differenza sarà la segnaletica ma anche la rotonda prevista all’altezza dello svincolo per Villasor e Gonnosfanadiga. Ad aumentare i rischi sono i tanti incroci laterali non segnalati. «Quando vado in campagna ci sono tantissimi veicoli che corrono a grande velocità – racconta Massimo Mandis, proprietario di un terreno in località “Musampani” – : e mancano spesso i segnali per indicare gli incroci delle strade rurali e i cartelli per ridurre la velocità. Ogni giorno si rischia l’incidente».

