Una rotonda sotto l’albero 

Sotto l’albero l’Ogliastra troverà la rotonda dell’Orientale sarda. I lavori di costruzione dell’opera, ultimo intervento di sostanza nel tratto tra Tortolì-Bivio di Cea inaugurato il 17 luglio scorso, termineranno entro dicembre. Ad annunciarlo è l’Anas, committente dei lavori affidati a Salc e Movistrade-Cogefi. Ottimisticamente l’area potrebbe essere transitabile già a metà mese. Il capolinea dell’arteria sarà una rotatoria di 50 metri di diametro alla periferia sud di Tortolì dove per i prossimi quindici giorni il traffico subirà una mi rivoluzione proprio per favorire gli ultimi ritocchi.

L’assessore

Pierluigi Saiu, 44 anni, assessore regionale dei Lavori pubblici, esprime soddisfazione. «Il completamento della rotatoria aggiunge un nuovo importante tassello, per cui non posso che esprimere soddisfazione per il risultato. Così come altre grandi opere pubbliche, nell’ultimo anno i lavori sulla 125 hanno avuto un rinnovato impulso che ha portato all’apertura del tratto di strada tra Bari Sardo e Tortolì. Questo grazie anche a una più forte intesa e dialogo tra Regione, ministero delle Infrastrutture e trasporti e Anas. L’Orientale Sarda rappresenta un’opera strategica per l’Isola e in particolare per i collegamenti tra l’Ogliastra e il resto del territorio».

Le reazioni

Tanti attuali primi cittadini non erano neppure nati quando in Ogliastra si parlava di costruire la nuova strada per Cagliari. «L’ultimazione dei lavori - afferma Ivan Mameli (38), sindaco di Bari Sardo - garantirà un miglioramento della viabilità di un’arteria altamente trafficata». Mameli guarda già oltre: «Ora, senza mezzi termini, occorre mettere mano all’ultimo lotto Tertenia-San Priamo». Dello stesso avviso è Davide Burchi (45), primo cittadino di Lanusei: «L’apertura della rotonda e senza dubbio un aspetto positivo, nonostante il ritardo storico con cui arriva. Adesso bisogna velocizzare la procedura per l’ultimo tratto tra Tertenia e San Priamo». Il ventaglio delle opere pubbliche legate alla visibilità ha un raggio ampio: «Il potenziamento definitivo della statale 389 Nuoro-Lanusei va effettuato più velocemente possibile», puntualizza Burchi. Il suo collega di Tortolì, Marcello Ladu (45), ha firmato l’ordinanza con cui, fino al 15 dicembre, vieta il transito in via Garibaldi, nel tratto tra la strada consorziale Corti Accas e l’innesto con la 125. «Finalmente avremo un ingresso decoroso dell’abitato ma soprattutto - evidenzia Ladu - guadagneremo in sicurezza. Anche gli studenti potranno raggiungere l’Agrario a piedi o i bici. Un plauso ad Anas e imprese che hanno lavorato per attuare il progetto». Michele Muggianu (41), segretario di Cisl Ogliastra, accoglie con entusiasmo la novità: «Esprimiamo soddisfazione per il completamento dei lavori all’ingresso di Tortolì: dopo una storia sofferta questo lotto sarà finalmente terminato. Adesso non molleremo il pressing politico e nei confronti di Anas per la conclusione dei lavori sull'itinerario ogliastrino. L’intervento sul tratto tra Tertenia e San Priamo deve partire quanto prima».