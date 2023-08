Una rotonda da un milione nell’incrocio per Arborea e 131 

I soldi ancora non ci sono, ma dalla Regione è arrivato l’impegno per la realizzazione dell’infrastruttura. Il Comune di Santa Giusta ha chiesto di realizzare una rotonda all’ingresso sud del paese, esattamente all’altezza dell’incrocio tra la Statale 131 e le provinciali 56 e la 49 che porta ad Arborea.

La richiesta è stata avanzata dall’amministrazione vista la pericolosità dell’intersezione stradale, percorsa ogni giorni da tantissimi mezzi pesanti diretti al porto industriale. Pochi giorni fa sul posto c’è stato il primo sopralluogo.

Erano presenti il sindaco Andrea Casu, il vice con delega ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì, l’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, il consigliere regionale Emanuele Cera e il direttore generale dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici, Piero Teodosio Dau.

«Per realizzare la rotonda, e quindi mettere in sicurezza l’incrocio servirebbe almeno un milione e mezzo di euro – spiega il vicesindaco Pierpaolo Erbì – Così ci riferiscono i nostri uffici. Venerdì mattina siamo stati convocati in Regione assieme alla Provincia e all’Anas. La strada è di proprietà dei due Enti. L’incontro servirà per capire come ottenere le risorse. La rotonda ci permetterebbe di mettere in sicurezza un incrocio pericoloso teatro di tantissimi incidenti. A beneficiarne non sarebbe solo Santa Giusta ma l’intero territorio». (s.p.)

