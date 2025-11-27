VaiOnline
Monserrato.
28 novembre 2025 alle 00:23

«Una rotatoria per rilanciare via Porto Botte» 

L’agonia dell’area al confine con Cagliari: il comitato scrive al Comune 

Il nodo di via Porto Botte torna al centro del confronto tra cittadini, attività commerciali e istituzioni. Da anni l’area degli sterrati tra le vie Porto Botte, Sironi e Caracalla, attraversata dalla metro, attende una sistemazione definitiva. Una situazione che, come ricorda il comitato di residenti e operatori economici – la cui ultima istanza ufficiale è stata trasmessa al sindaco di Cagliari il 24 maggio scorso – continua a generare criticità per residenti, automobilisti e commercianti. Franco Manca, imprenditore della zona e rappresentante del comitato, ha deciso di fare da portavoce: «Aspettiamo che il Comune di Cagliari ci ascolti, è necessario risolvere il problema di questo blocco che si sta creando alla circolazione. Crediamo che una rotonda all’altezza dell’innesto con via Italia/via Sironi, oggi regolato da due semafori, riuscirebbe a porre fine al problema del traffico e degli ingorghi».

Il piano

«Il traffico in via Cesare Cabras - continua Manca - ha portato ad un crollo determinante dei passaggi. Si è sentito il blocco per le attività. Abbiamo già mandato una Pec al sindaco Zedda e alla Municipalità di Pirri, chiediamo un incontro per poter dare un contributo attivo. Vogliamo essere un aiuto, non un problema».
A soffrire è anche la farmacia della zona. «L’utenza che arriva da Cagliari, soprattutto gli anziani, si è trovata spiazzata in seguito ai cambiamenti delle segnaletica degli ultimi anni» racconta Franco della Farmacia Porto Botte. «I passaggi sono diminuiti. Una rotonda sarebbe importante e strategica, aiuterebbe tantissimo sia alle attività della zona, ma anche alle persone che ogni giorni transitano in via Cesare Cabras per raggiungere gli altri Comuni».
Per Franca Cicotto, consigliera comunale e parte del gruppo, l’obiettivo è riaprire il dialogo: «È un passo in avanti che si chiede nei confronti del Comune di Monserrato, e del comitato che è nato spontaneamente. L’area è stata dimenticata per anni. Spero venga creato un contesto armonico per residenti e attività. Sarebbe un bel biglietto da visita per Monserrato, anche grazie alla metropolitana vicina. Un miglioramento della zona equivale a una nuova opportunità per tutti. Un investimento strategico che sicuramente farebbe diventare Monserrato una meta più attrattiva».

Gli apporti

Sul piano tecnico e politico interviene Efisio Sanna, ingegnere che ha partecipato al dialogo con il Comune e oggi consigliere comunale: «In zona sono possibili due soluzioni: una rotonda all’incrocio con via Italia, costosa e non immediata, oppure una revisione dei sensi di marcia, sperimentabile e reversibile. Le commissioni di Cagliari, Monserrato e la Municipalità di Pirri avevano già condiviso un riassetto sperimentale, mai attuato. È inoltre fondamentale mantenere il raccordo tra via Porto Botte e via Sironi, evitare restringimenti e integrare le piste ciclabili, fondamentali per il collegamento Cagliari-Monserrato».

