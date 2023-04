Una rotatoria all’ingresso del paese 

Il Comune alza il tiro sul fronte sicurezza. È stato inaugurato il cantiere per realizzare la rotonda alla periferia sud del paese, lungo il vecchio tracciato della Statale 125, pochi metri più a sud rispetto al ponticello che apre verso l’abitato, all’altezza tra le vie Manzoni e Dante e lo stradello di penetrazione che porta in via Case sparse. Il progetto è ereditato dalle precedenti amministrazioni guidate da Gianluca Congiu, attuale assessore dei Lavori pubblici. «È un lavoro importante per la sicurezza viaria», è il commento di Lodovico Piras, 40 anni, sindaco del paese e in precedenza esponente della Giunta Congiu.

L’intervento è un affare da 320 mila euro. Se il cronoprogramma venisse rispettato tra 90 giorni via Nazionale avrà una conformazione diversa. Qui la rotatoria di una quindicina di metri sostituirà la striscia d’asfalto continua che invita gli automobilisti indisciplinati ad aprire il gas raggiungendo velocità elevate. Il piano di moderazione del traffico mira ad accrescere la sicurezza anche nell'attraversamento di pedoni e ciclisti. «Perché in effetti - spiega Piras - attualmente è un percorso continuo e l’ingresso non dà la sensazione della presenza imminente dell’abitato». I due incroci a raso sono stati, in più di un’occasione, teatro di incidenti. L’amministrazione di Piras ha varato, di recente, la zona 30, dove per trenta si intende il limite di velocità che è stato istituito nelle vie Nazionale e Manzoni.

Con il provvedimento sindacale, il Comune si è convertito alla guida lenta in nome della sicurezza. La misura è stata adottata dopo la realizzazione dei cinque rallentatori di velocità.