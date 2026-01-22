Una rotatoria all’incrocio per la 131

Gli incidenti sono frequenti e il traffico è sempre molto intenso con la vicinanza alla 131 e al porto industriale. Si tratta di uno degli incroci più pericolosi della provincia di Oristano. A breve però quel tratto di strada, all’uscita di Santa Giusta sarà messo in sicurezza con la realizzazione di una rotatoria. L’intersezione tra le strade Statale 131, Provinciale 56 e Provinciale 49 che porta ad Arborea non sarà più ad alto rischio, visto che attualmente rappresenta una delle zone più trafficate con lo svincolo della Carlo Felice vicino.

La novità

Pochi giorni fa sono stati affidati i lavori per la progettazione della rotatoria, come ha comunicato l’amministrazione comunale. Il sindaco Andrea Casu, dopo numerose richieste, ha ottenuto il finanziamento nel 2023; le risorse, però, sono arrivate nelle casse comunali solo recentemente: complessivamente 800mila euro. «Ecco perché abbiamo approvato la determina per affidare la progettazione dell'opera pochi giorni fa – spiega il vicesindaco Pierpaolo Erbì – per noi si tratta di un intervento molto importante che servirà a mettere in sicurezza un tratto pericoloso. La comunità attende questa infrastruttura da tempo, non bisogna dimenticare che si tratta della strada dove transitano ogni giorno e a tutte le ore una marea di mezzi pesanti in arrivo o diretti al porto industriale».

Il progetto

Non appena sarà concluso l’iter di progettazione, il progetto dovrà essere approvato. Successivamente verrà pubblicato il bando per la realizzazione dell'infrastruttura. «Abbiamo già il nulla osta della Provincia – ha aggiunto il vicesindaco – entro aprile, salvo imprevisti, gli operai dovranno già essere al lavoro».

L’apertura del cantiere comporterà inevitabilmente anche modifiche alla viabilità. «Non penso ci sarà uno stravolgimento importante – va avanti Pierpaolo Erbì- Ma finalmente l'area sarà messa in sicurezza, a beneficiare dell'intervento non sarà solo Santa Giusta ma l’intero territorio».

Tre anni fa, prima di ottenere il finanziamento, c'era stato anche un sopralluogo da parte dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, avevano partecipato anche il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu e il consigliere regionale Emanuele Cera.

RIPRODUZIONE RISERVATA