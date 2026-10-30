Una rotatoria all’incrocio dell’ex Statale 

«La sicurezza stradale è una priorità assoluta e questo intervento rappresenta un passo concreto nella direzione che abbiamo intrapreso per rendere più sicuri gli accessi al centro abitato e migliorare la nostra viabilità». Il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, annuncia il completamento dei lavori nell’ex Statale 196, dove sarà realizzata una rotatoria nell’incrocio tra la strada comunale Tressargia e la privata d’interesse locale “Coa de Purdeddu”.

I lavori sono stati aggiudicati per 177.400 euro, fondi della Regione. «Particolare attenzione», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Piras, «sarà riservata anche alla fruibilità dell’area in prossimità della fermata dell’autobus, utilizzata dai residenti nella zona».

La riqualificazione dell’incrocio migliorerà la sicurezza di un percorso interessato dal traffico veicolare e dagli spostamenti dei cittadini.

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