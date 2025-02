Una rosa speciale per i cento anni di Vincenza 

Tutta elegante nel suo tailleur verde, Vincenza Pinna ha festeggiato i cento anni nella Rsa di Monsignor Angioni, al Margine Rosso. Per lei addirittura le torte erano quattro, anche se di candeline ne ha spente solo tre inserite sopra un grande numero cento, circondata da uno stuolo di parenti e amici, oltre che dagli ospiti della struttura. A omaggiarla è arrivata anche la presidente del consiglio Rita Murgioni che le ha portato una targa a nome dell’amministrazione e le ha dato anche la gioia di indossare la fascia. La presidente ha portato anche una rosa speciale, una rosa stabilizzata che resta in vita dieci anni con una promessa: «Tra dieci anni tornerò per vedere se la rosa ce l’avrà ancora» e lei ha risposto senza esitazioni, «L’aspetto».

«Sono felicissima – ha detto la nonnina – mi trovo molto bene in questa struttura e mi fa tanto piacere che così tante persone siano venute per il mio compleanno». Originaria di Arbus, Vincenza Pinna, è vedova e ha due figli e tre nipoti. Nella sua vita si è sempre occupata della sua famiglia ed è molto religiosa, impegnata nell’Azione Cattolica e terziaria Carmelitana.

La sua grande passione sono i viaggi che l’anno portata in giro per l’Italia e per l’Europa. E poi è un’ottima cuoca. Prima della festa, don Ausilio Chessa ha celebrato la messa. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA