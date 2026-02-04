VaiOnline
Gli avversari.
05 febbraio 2026 alle 00:31

Una Roma senza Dybala   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per la sfida di lunedì sera all’Olimpico Gian Piero Gasperini dovrà ancora fare a meno di diverse pedine importanti del suo organico, Koné e Dybala i principali assenti. Però grazie alla sessione invernale, potrà contare sull’ultimo arrivato Zaragoza, l’attaccante spagnolo voluto dal tecnico per completare il reparto offensivo. Un reparto dal quale mancheranno, oltre Dybala, anche El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson. La Roma potrebbe scendere in campo con due esterni di fantasia come Soulé a destra e Zaragoza a sinistra. Davanti, unico riferimento sarà Malen. Tante novità e una intesa da trovare in breve tempo davanti a una squadra, quella rossoblù, in grandissime condizioni.

Per il resto, vedremo quasi certamente gli stessi uomini scesi in campo dal primo minuto nella trasferta di Udine. Davanti a Svilar, difesa con Ndicka, Mancini ed Hermoso, con l’azzurro pronto a scendere in campo con una mascherina protettiva dopo l’operazione al naso. In mezzo Cristante, El Aynaoui, Celik e Wesley a sinistra. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 