Una Roma senza Dybala   

Per la sfida di lunedì sera all’Olimpico Gian Piero Gasperini dovrà ancora fare a meno di diverse pedine importanti del suo organico, Koné e Dybala i principali assenti. Però grazie alla sessione invernale, potrà contare sull’ultimo arrivato Zaragoza, l’attaccante spagnolo voluto dal tecnico per completare il reparto offensivo. Un reparto dal quale mancheranno, oltre Dybala, anche El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson. La Roma potrebbe scendere in campo con due esterni di fantasia come Soulé a destra e Zaragoza a sinistra. Davanti, unico riferimento sarà Malen. Tante novità e una intesa da trovare in breve tempo davanti a una squadra, quella rossoblù, in grandissime condizioni.

Per il resto, vedremo quasi certamente gli stessi uomini scesi in campo dal primo minuto nella trasferta di Udine. Davanti a Svilar, difesa con Ndicka, Mancini ed Hermoso, con l’azzurro pronto a scendere in campo con una mascherina protettiva dopo l’operazione al naso. In mezzo Cristante, El Aynaoui, Celik e Wesley a sinistra. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA