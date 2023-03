Una risonanza alla settimana 

Una seduta alla settimana, prenotazioni per il 2023 al completo, salvo miracoli (leggi medici in arrivo). Chi può permetterselo si rivolge a strutture private, a pagamento. Gli altri aspettano. Il reparto di radiologia può dedicare una sola seduta alla settimana alle risonanze. Con quattro radiologi e un organico più che dimezzato, da pianta organica dovrebbero essere nove, le liste d'attesa si allungano a dismisura. Se non arrivano rinforzi, c’è poco da fare.

Cruda realtà

In aiuto ai quattro medici rimasti, che accumulano ore su ore di straordinario, coprono la notte, e devono prendere le ferie radiologiche, ci sono due consulenti che si occupano delle mammografie. L’unico modo per portare avanti gli screening. Se tutto va bene, dovrebbero arrivare due specialisti da Sassari, che comunque potrebbero garantire una sola seduta settimanale in più e smaltire un po’ di arretrato dalle agende. Anche se le liste d’attesa sono molto lunghe. A una paziente anziana, piena di acciacchi e con una richiesta per una risonanza, non è stata nemmeno prospettata una data possibile, anche nei mesi a venire, per cui probabilmente, si dovrà rivolgere al privato.

Aurelia Orecchioni, segretaria territoriale Uil Fpl, rimarca la necessità di avere risposte immediate da parte della politica. «Due settimane fa abbiamo chiesto all’assessore Doria non promesse ma fatti concreti per il nostro ospedale. Abbiamo una risonanza e ci aspettiamo che funzioni per diversi giorni alla settimana, ma senza i medici è impossibile e anche i due consulenti in arrivo non bastano assolutamente. In questo modo, le persone disperate sono costrette a rivolgersi altrove o agli studi privati, troviamo questa situazione assurda e vergognosa. Ricordiamo che ad aprile andranno via dal nostro ospedale due anestesisti, attendiamo di sapere se e come verranno garantiti i turni in rianimazione e le sedute operatorie».

L’azienda