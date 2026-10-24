SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Isili
25 ottobre 2026 alle 00:30

Una rimpatriata mezzo secolo dopo il diploma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si sono ritrovati 50 anni dopo il diploma per una rimpatriata: undici ex studenti della sede staccata dell’Istituto tecnico e commerciale Gino Zappa di Isili hanno festeggiato così il mezzo secolo trascorso dalla maturità, un incontro a pranzo per rivedersi e raccontarsi il percorso fatto da allora. Qualcuno di loro ha continuato a frequentarsi nel tempo, tanti altri si sono persi di vista, alcuni non ci sono più. Un’idea nata per caso, magari guardando una foto o semplicemente facendo i conti e scoprendo la cifra tonda. «Eravamo tre classi della sezione A», hanno ricordato gli ex studenti, «magari un po’ emarginati rispetto agli altri ma stavamo bene».

Nel pomeriggio il piccolo gruppo ha fatto una sorpresa anche a un vecchio professore, Giuseppe Donato, insegnante di inglese (forse l’unico ancora in vita di allora), andando a fargli visita. Qualche lacrima e tanta emozione, per lui e per loro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, arriva un altro flop

l Nello sport
il focus

L’economia della castagna sconfigge la siccità e la crisi

La sagra di Aritzo registra il pieno di arrivi dall’estero nonostante un calo del 20 per cento nella produzione 
Giorgio Ignazio Onano
L’emergenza

Un sabato di scontri, tensioni e barricate ma senza saccheggi

Lancio di oggetti, lacrimogeni, idranti in azione A Roma un gruppo riesce a entrare al Colosseo 
L’emergenza

Un cronista pro-Pal la mente del “Movimento 17 ottobre”

Fermato per istigazione a delinquere aggravata 
il congresso

Il vento nuovo dell’emigrazione: con Seu un patto tra generazioni

«Siamo pronti a metterci a disposizione per la causa della Sardegna»  
Massimiliano Rais
1946-2026

“S’unda manna”, Elmas ha ancora paura

Il torrente della tragica alluvione di 80 anni fa è in pessime condizioni 
Ilenia Giagnoni
La storia

«La vita rubata alla mia bambina cinquant’anni fa»

Maria Atzei ricorda la figlia Carla  uccisa a 9 anni dal vicino di casa 
Valeria Pinna
L’intervista

«La mia vita sui tacchi:  non sono meno uomo di quelli che mi criticano»

Marco Argiolas indossa scarpe da donna «Ne ho 150 paia. Mia moglie? Non gradisce»  
Sara Marci