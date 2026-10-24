Una rimpatriata mezzo secolo dopo il diploma 

Si sono ritrovati 50 anni dopo il diploma per una rimpatriata: undici ex studenti della sede staccata dell’Istituto tecnico e commerciale Gino Zappa di Isili hanno festeggiato così il mezzo secolo trascorso dalla maturità, un incontro a pranzo per rivedersi e raccontarsi il percorso fatto da allora. Qualcuno di loro ha continuato a frequentarsi nel tempo, tanti altri si sono persi di vista, alcuni non ci sono più. Un’idea nata per caso, magari guardando una foto o semplicemente facendo i conti e scoprendo la cifra tonda. «Eravamo tre classi della sezione A», hanno ricordato gli ex studenti, «magari un po’ emarginati rispetto agli altri ma stavamo bene».

Nel pomeriggio il piccolo gruppo ha fatto una sorpresa anche a un vecchio professore, Giuseppe Donato, insegnante di inglese (forse l’unico ancora in vita di allora), andando a fargli visita. Qualche lacrima e tanta emozione, per lui e per loro.

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