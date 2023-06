Una riforma da... riformare 

La nuova riforma Fip preoccupa e divide la Sardegna dei canestri. Nella prossima stagione, alle spalle dell’Esperia neopromossa in B Interregionale, rischia di esserci un desolante vuoto.

La soppressione della C Silver e l’introduzione della nuova Serie C unica a dimensione regionale (ma con costi dei parametri pari a quelli dell’ultima C Gold) non è piaciuta quasi a nessuno. Al punto che, ora come ora, è utopistico pensare che il Comitato regionale riesca a trovare le 12 partecipanti previste dai regolamenti.

Non solo l’aumento delle spese: a preoccupare i dirigenti è anche il concreto rischio di un isolamento cestistico. La C unica non garantirà uno sbocco diretto in B Interregionale, mentre per le categorie giovanili Under 17 e Under 19 d’Eccellenza non saranno previste delle fasi nazionali. Le società discutono da mesi, tra loro e con il presidente della Federbasket sarda, Tore Serra. Si spera nell’introduzione di deroghe specifiche per l’Isola, ma la situazione resta nebulosa. Una sola la certezza: per il basket sardo sarà un’estate torrida.

Le voci critiche

La levata di scudi è arrivata in prima battuta da Alberto Zoncheddu, patron della Ferrini che ha appena fatto suo un titolo regionale che non metteva in palio altro che la gloria. Al suo fianco anche Sandro Delrio, numero uno dell’Elmas: «Se non ci sarà un cambio di rotta deciso vireremo sull’iscrizione in Serie D», mette in chiaro, «ci viene chiesto di spendere tanti soldi senza prospettive di crescita future. La C in queste condizioni non ha senso: preferiamo destinare quelle risorse al miglioramento delle strutture e al nostro settore femminile».

Tra le voci critiche c’è anche quella di Dario Corsi, presidente dell’Olimpia Cagliari: «In teoria la nostra società potrebbe adeguarsi alla riforma facendo leva sulla collaborazione con l’Esperia», spiega, «così facendo potrebbe ridurre l’impatto delle spese per i parametri. Ma la riforma, per com’è ora, resta ingiusta. In primis per le tempistiche: non si può pensare che i club possano adeguarsi a una manovra così drastica nel giro di pochi mesi. E poi c’è il raddoppio dei costi per un campionato che non offre degli sbocchi veri. A questo punto meglio far fronte comune per rinunciare e iscriversi alla D».

Nel 2014 militava (con profitto) nella C1 nazionale e venne penalizzata dalla riforma che introduceva la C Silver. Ora rischia un’ulteriore beffa il Calasetta Basket, semifinalista dell’ultimo campionato: «Restiamo alla finestra», fa sapere Mario Fontana, deus ex machina del sodalizio tabarchino, «come tutti siamo preoccupati dall’esosità della C unica, ma al tempo stesso sarebbe davvero doloroso fare un passo indietro proprio ora. Ragioneremo con i nostri sponsor per capire se saremo in grado di far fronte all’aumento delle spese».

Fuori dal coro

Nel panorama regionale c’è anche chi si sfila dal coro di voci contrarie. È il caso di Gigi Ruggeri, storico dirigente dell’Antonianum Quartu: «Ci iscriveremo sicuramente alla C unica», afferma, «la Fip vuole spingere i club a puntare maggiormente sulla cura del settore giovanile. Chi invece vuole affrontare il campionato prendendo dei giocatori senior già pronti da altri club, è giusto che paghi. Sinceramente sono più preoccupato dall’abolizione del vincolo sportivo». Il proposito è nobile, «ma la Federazione deve stare attenta, perché un aumento eccessivo delle spese rischia di spingere tante società verso gli enti di promozione sportiva», conclude, «vedo selezioni nazionali con più accompagnatori che giocatori: questo “gigantismo” andrebbe finalmente combattuto».



