Una ricerca sul lavoro delle donne 

La consigliera di Parità provinciale Lorena Paola Urrai, in accordo con la Provincia e il Comune, organizza un evento in città per celebrare le donne in occasione dell’8 marzo. Il titolo è “Donne lavoro e società” e si terrà al Ten a partire dalle ore 10. Gli eventi fanno parte della programmazione annuale del piano d’azione della Consigliera che ha l’obiettivo principale di contrastare le discriminazioni nel lavoro e promuovere azioni positive nel territorio. Saranno presentati i risultati di un lungo lavoro di ricerca sulle pari opportunità e un videospot, quest'ultimo promosso e realizzato dal Comitato pari opportunità. «La parità pretende, prima di tutto, divulgazione e sensibilizzazione - afferma Urrai -. La parità al lavoro e nella società è un traguardo non molto lontano, ma prima di tagliarlo occorrono alcune certezze prima di tutto un compenso equo a parità di mansione perché la discriminazione economica a casa e sul lavoro è una sottile quanto micidiale forma di violenza». Sono d'accordo anche il Dipartimenti di Psicologia, filosofia e pedagogia dell’Università di Cagliari, l’Ordine delle psicologhe e psicologi dell’Isola e il Comitato di pari opportunità dell’Ordine delle avvocate e avvocati di Nuoro. Verranno presentati anche proposte per la definizione di azioni future sul tema discriminazione. (g. pit.)

