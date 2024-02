Una ricerca sul Dna per il farmaco contro la depressione 

Arriva dal Dna la strada per capire qual è il farmaco giusto contro la depressione. Studiando la letteratura scientifica e confrontandosi con altre sette università europee, psichiatri ed esperti di biologia genetica, un team di ricercatori universitari del capoluogo sta per dare scacco matto a una patologia che colpisce oltre 16.000 cagliaritani. Un primato poco invidiabile, anche perché la depressione in Sardegna ha la percentuale più alta rispetto alla media nazionale e rappresenta la prima causa di disabilità al mondo e il fattore che maggiormente contribuisce a morte per suicidio. Gli specialisti della Clinica psichiatrica del Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica dell’Università di Cagliari, col team di ricerca guidato dal Mirko Manchia e da Federica Pinna, in collaborazione con il laboratorio di Farmacogenomica del Dipartimento di Scienze biomediche diretto da Alessio Squassina, stanno elaborando uno studio internazionale chiamato Prompt.

Lo studio

Solo il 30%-40% dei malati mostra una risposta dopo il primo e il secondo ciclo di trattamento, mentre fino a un terzo di loro vengono classificati come resistenti. Questo non solo comporta sofferenza per i pazienti che per le loro famiglie, ma contribuisce in modo significativo a far aumentare i costi per i servizi sanitari.

«Prompt è un approccio di medicina di precisione che tiene conto non soltanto delle caratteristiche cliniche ma anche delle di quelle biologiche e genetiche dell’individuo», afferma Marco Pinna, che con Pasquale Paribello e Martina Contu, fa parte dell’equipe della Clinica psichiatrica universitaria che sta seguendo il reclutamento di 100 pazienti cagliaritani affetti da depressione, per testare il modello di predizione della risposta alla terapia. «L'obiettivo principale è poter predire se un paziente con depressione risponderà o no a un trattamento farmacologico prima dell’inizio di quest’ultimo, mediante una valutazione clinica accurata e un prelievo di sangue». Quali sono i vantaggi? «Attualmente – continua Pinna – in psichiatria si procede con un approccio per tentativi ed errori. Un paziente viene valutato durante una visita psichiatrica e sulla base di determinate caratteristiche cliniche viene impostata una determinata terapia farmacologica, che ha bisogno di alcune settimane prima di mostrare se funziona. Allora si procede con aggiustamento della dose e si aspetta per capire se si evidenzia una riduzione dei sintomi. Se anche questo accorgimento non si sarà dimostrato utile, sarà necessario cambiare terapia farmacologica fino a trovare quella efficace per quello specifico paziente. Nel frattempo il malato continua a stare male, con una ripercussione su tutti gli ambiti di vita, da quello familiare a quello socio-lavorativo».

La prima fase

Il reclutamento dei 100 pazienti cagliaritani fa parte della prima fase dello studio iniziato due anni fa. «Dopo aver visitato il paziente – precisa lo psicologo clinico – effettuiamo il prelievo del sangue poi portiamo i campioni alla Cittadella universitaria di Monserrato per l’analisi del caso. Da questo momento iniziano le comparazioni che contiamo di concludere entro il 2024».

Il questionario

«Visto il valore innovativo del progetto Prompt e vista la prevalenza della depressione in Sardegna – aggiunge Pinna - sarebbe estremamente utile il parere dei lettori dell’Unione Sarda circa l’utilità di questo nuovo approccio. Attraverso il Qr Code, inquadrato con lo smartphone, si potrà accedere direttamente alla compilazione di un questionario anonimo che chiederà cosa si pensa di questo studio che si focalizza sul ridurre di gran lunga il tempo necessario per giungere alla terapia più appropriata per ciascun individuo».

RIPRODUZIONE RISERVATA