Una ricarica pazzesca di energia positiva 

Il calendario, le assenze, il mercato last minute. Erano proprio queste, come ripeteva sino alla nausea Ranieri, le cause che hanno frenato la crescita e l’adattamento alla categoria di un gruppo giovane e per buona parte rinnovato. E il «sì» categorico col quale Lapadula, appena finita la gara l’altro ieri in Friuli, ha risposto alla giornalista di Mediaset che gli chiedeva se questo fosse il vero Cagliari, dà proprio l’idea dello stato d’animo di una squadra rinata non solo nelle gambe e nella testa ma soprattutto nell’anima. Scende la paura, sale l’autostima. Così, anche la Coppa Italia - che in altri tempi sarebbe stata considerata più un impiccio che un’opportunità - aiuta a consolidare certi meccanismi, certe sensazioni, certe emozioni, certe convinzioni. E più che togliere energie fisiche, alimenta quelle mentali con nuove favole da custodire e nuovi protagonisti da coccolare. Da Pavoletti a Lapadula appunto, e non solo loro. Nella nuova vittoria in rimonta all’ultimo respiro c’è uno sforzo corale. C’è la qualità di Viola, ci sono i veri Petagna e Shomurodov, c’è il talento di Oristanio, c’è la fascia da capitano sul braccio di Radunovic, c’è persino Pereiro. E c’è quel cambio di mentalità che ha trasformato le speranze in un’impresa lo scorso torneo in B e che l’allenatore, insieme al suo staff, sta trasmettendo anche agli ultimi arrivati. A Salerno è iniziata davvero una nuova stagione, nella quale c’è posto per tutti e nulla è più impossibile.

Tutti all’attacco

Arrivederci Coppa, l’appuntamento è per il 3 gennaio a San Siro contro il Milan (in palio i quarti di finale). Nel frattempo, il Cagliari spera di lasciarsi la zona retrocessione alle spalle in campionato, consolidare l’entusiasmo post Frosinone e diventare sempre più squadra. Ripartendo anche dal mercoledì friulano che, in primis, ha restituito Lapadula a Ranieri trasformando le aspettative in una certezza sul campo: l’italo-peruviano, capocannoniere indiscusso tra i cadetti, resta il valore aggiunto là davanti, anche in Serie A. Al netto dell’avversario (il nuovo tecnico dell’Udinese Cioffi ha scelto la linea verde per l’occasione schierando addirittura un sedicenne sul più bello), gli stessi Petagna e Shomurodov (soprattutto l’ex Monza) hanno dato un contributo concreto alla causa. Proprio nel momento - guarda caso - in cui Pavoletti e Lapadula hanno dimostrato che il Cagliari non è Luvumbo-dipendente.

Una Viola rossoblù

Lapadula pigliatutto. Il gol al 120’ che vale gli ottavi non oscura, però, la grande prova di Oristanio che, dopo aver segnato la prima rete in Serie A, si è caricato il Cagliari Bis sulle spalle in Coppa contro i ragazzini terribili bianconeri: cercando la conclusione in porta da ogni posizione, dando in continuazione la scossa e dimostrando grande personalità, oltre al talento. Tutti sul pezzo, dunque. Titolari o aspiranti tali. Nella fase decisiva del match di Udine si è rivisto addirittura Pereiro e quel cartellino giallo dopo appena trenta secondi per un fallo a centrocampo sembrava quasi un segnale per Ranieri che pretende da lui una mentalità più operaia e più cattiveria agonistica per poter entrare nelle rotazioni. Sia negli ultimi venti metri, dove già scalpitano in cinque, sia sulla trequarti, dove ha ripreso a regnare Mancosu con la complicità di Viola, molto più di un’alternativa ormai. Impressionante l’impatto del calabrese anche l’altro ieri, al di là del gol che ha rimesso in gioco il Cagliari a dieci minuti dal novantesimo. Ha ridato gas, qualità, coraggio e, soprattutto, energia positiva alla squadra. L’ha proprio trascinata. Forse più di altri, è il simbolo di questa rinascita rossoblù, proprio per la perseveranza e la rabbia con le quali si riprende il Cagliari ogni giorno. Una rinascita dove tutti sono importanti e nessuno imprescindibile. Nessuno eccetto uno, Claudio Ranieri. Lui è il Cagliari, oggi più che mai.

