Una ribellione iniziata nel 2003 

Nessuno ha mai abbassato la guardia, ma l’allerta è ritornata ai massimi livelli il 26 novembre scorso, data di avvio della della procedura di Valutazione ambientale strategica dei siti destinati a ospitare il “Deposito Unico di scorie radioattive”. In tutto sono 51, individuati in Basilicata, Puglia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Sardegna. Ben otto nell’Isola dove ricadono quattordici Comuni.

In ballo, ancora una volta, c’è il cuore dell’Isola, dalla Marmilla alla Trexenta, sino all’oristanese. Quattordici Comuni sotto tiro: Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Nurri, Ortacesus e Guasila. Sono queste le aree che Sogin ritiene idonee per ospitare il deposito unico nazionale.

La storia

Le aree sarde rientrano nella fascia B di idoneità, sarebbero quindi meno adatte di A1 e A2 di altre Regioni. Ma la preoccupazione resta viva, soprattutto nei quattordici sindaci che si sono visti recapitare l’amara notifica: «Avvio della procedura di sottoposizione della carta nazionale alla Valutazione ambientale». E adesso, nell’Isola monta ancora la ribellione, fortissima già nel 2003 quando fu prospettata per la prima volta l’ipotesi del deposito, ufficializzata nel referendum del 2011, con il 97,13% dei votanti contrari a qualsiasi installazione nucleare in Sardegna. E poi ribadita negli anni successivi con leggi, centinaia di delibere dei Comuni, relazioni tecniche e giuridiche, ordini del giorno in Consiglio regionale con l’obiettivo molto semplice di chiarire una volta per tutte un concetto: l’Isola non è idonea. Ma, col senno di poi, il Governo ha considerato tutti questi atti formali alla stregua di carta straccia. Ad esempio, cestinate sono state le ultime delibere della Regione e dei Comuni, che tre anni fa dichiararono la propria contrarietà alla strategia “radioattiva”.

Lo scontro

Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e Sogin avrebbero potuto, senza perdere tempo, stralciare la posizione della Sardegna, non solo per le argomentazioni tecniche declinate dalla Regione in una relazione di 139 pagine, ma soprattutto per quelle giuridiche che assegnano alla Sardegna la competenza primaria nel Governo del Territorio. Invece niente. Il tema delle scorie è stato uno dei terreni di scontro nella campagna delle scorse regionali. Da una parte la presidente Alessandra Todde (M5S) che ha sempre dichiarato, e l’ha fatto anche nei giorni scorsi, la necessità di opporsi perché la Sardegna è già stata terra di sacrificio, imputando a FdI la responsabilità di aver detto sì al decreto sullo stoccaggio delle scorie. Esternazioni assurde, secondo gli esponenti di FdI, che nove mesi fa ribadirono che «il Governo Meloni con Fratelli d’Italia mette ordine, anche in questa vertenza». Cioè, «rende possibile l'autocandidatura dei siti e indica tra le possibili zone le aree militari». In quel caso, fu la senatrice Antonella Zedda a spiegare che «con FdI non c’è il rischio di deposito di scorie in Sardegna, anzi c’è la certezza del contrario. Questo, con noi al Governo, non potrà mai accadere».

Preoccupazione

Ma sindaci, Consiglio regionale e Giunta non non riescono a stare tranquilli. La governatrice ha chiesto di incontrare il ministro Pichetto Fratin, e l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi ha convocato un tavolo urgente con tutti i soggetti interessati, Comuni compresi. «Questa battaglia», ha ribadito, «è un punto fermo del nostro impegno a tutela dell’ambiente, della sicurezza e del benessere delle comunità locali». (ro. mu.)

