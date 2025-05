Una ribalta nazionale per il concorso letterario 

Trentasei partecipanti, da tutta Italia, per la prima edizione del concorso letterario Le parole dell’Isola, organizzato dalla biblioteca comunale di Carloforte con il patrocinio del Comune. Domenica pomeriggio c’è stata la cerimonia di premiazione in biblioteca. La giuria doveva assegnare i premi a due categorie, distinte per età.

Nella categoria under 18 il primo premio è andato a Martina Camilla Milan, seconda Giulia Longiave e terza Sofia Lastretta (di Carloforte); nella categoria over la vincitrice è Luisa Castellani (di Carloforte), seconda Arianna Pinna e terzo Fabio Cavalchi, mentre il premio della critica è andato allo scritto di Marcella Garau. La prima edizione del concorso, a tema “Siamo un’isola nel tempo” ha avuto un buon riscontro, trentasei autori hanno inviato i loro racconti e si sono messi in gioco con elaborati che hanno al centro l’isola di San Pietro. Per i vincitori in regalo libri e un oggetto in ceramica.

«Il concorso è un ulteriore contributo ad altre iniziative culturali per avvalorare l’importanza della lettura e della scrittura – dice la bibliotecaria Anna Maria Garbarino – Carloforte ha la qualifica di città che legge ed è sempre molto attiva nelle attività culturali: gruppi di lettura e rassegne letterarie. Da ottobre sarà disponibile il bando per la seconda edizione di “Le parole dell’Isola”, sulla pagina Facebook della nostra biblioteca». Dopo la buona partecipazione, il concorso farà il bis con una nuova edizione.

