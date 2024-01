Una rete tra aziende agricole: «Il futuro è nel biologico» 

Una virata verso l’agroecologia nelle produzioni agricole con anche la creazione di un sistema alimentare alternativo: da ieri, con la presentazione del progetto “Assiolo” fortemente voluto dall’agenzia regionale Agris, Villamassargia è protagonista di una sperimentazione che come ha spiegato Daniela Spano «intende associare il metodo scientifico alle buone pratiche già messe in atto dagli agricoltori per far sì che puntando su biodiversità e multifunzionalità le aziende possano il più possibile autosostenersi e aumentare le proprie produzioni. Una svolta obbligata dati i cambiamenti climatici e le congiunture internazionali».

Buone pratiche «che tante nostre aziende già adottano» aggiunge la sindaca Debora Porrà. Il progetto, che mira a creare una rete, è rivolto alle aziende. Solo quattro quelle presenti ieri ma tre hanno già aderito al progetto. Il modello è quello di “Donne Rurali”, azienda biologica certificata da oltre 20 anni: «Abbiamo animali, colture, un agricampeggio, una fattoria didattica. Tutto è autosostenibile» spiega Vincenza Usai. Concorda Anna Maria Pittau, azienda biologica da 100 ettari: «Il problema è però attirare i giovani spaventati da un lavoro così duro». Convinto anche Giuseppe Madeddu, cooperativa San Lorenzo: «Studiamo il suolo e diversifichiamo tantissimo, il problema è la penuria d’acqua».

