Una rete solidale per Natale 

Le iniziative di solidarietà si moltiplicano, il Natale tira fuori il cuore solidale di Tortolì» Dalle raccolte alimentari alle iniziative promosse con il supporto delle associazioni culturali e di volontariato agli studenti che saranno in prima linea, al ruolo centrale della Caritas diocesana.

Molte famiglie hanno bisogno di aiuto con le bollette, con le rate dell’affitto e rischiano di tagliare i costi della salute, dell’educazione dei figli e della loro socialità. «Le domande sono aumentate, ma di nuovi bisogni essenziali, al pari del cibo», dice l’assessore ai Servizi sociali Irene Murru. La cittadina riesce a sfamare gli ultimi, ma ultimamente sono venute alla luce nuove necessità come il bisogno di relazioni, il non far mancare ad esempio ai figli il tessuto sociale. «Bisogna andare oltre il panettone». Il Comune diventa porto sicuro di chi soffre e non riesce a garantire l’essenziale ai figli anche in termini di rapporti umani.

Mano tesa

La Murru invita a guardare oltre i bisogni primari: «Bisogna creare rete. Questo Natale bisognerebbe concentrarsi sui beni relazionali: se non si interviene in fretta, si rischia di creare una zona grigia che con il tempo chiederà il conto. Per questo vogliamo coinvolgere i giovani delle quinte superiori». E spiega: «Vogliamo creare una rete che vada oltre la donazione di alimenti e sia in grado di dare speranze». Ieri mattina l’assessore ha incontrato diversi alunni delle quinte superiori, proponendo la loro collaborazione nei giorni prenatalizi. «In virtù della bontà dei progetti - puntualizza Murru - il dirigente scolastico giustificherà la loro assenza». I numeri delle famiglie indigenti lasciano il tempo che trovano: «I poveri - riflette l’esponente della maggioranza - ci sono e hanno necessità di essere aiutati. Non possiamo basare il fenomeno solo sui numeri. Stiamo intervenendo anche con contributi mirati». Sulla scorta del successo dello scorso anno, il 19 dicembre si terrà il Miracolo di Natale (in collaborazione con Gennaro Longobardi) con una raccolta di beni da destinare alle famiglie meno abbienti. La maratona comincerà sabato al Centro Caritas di via Monsignor Virgilio.

«Natale complicato»

La solidarietà è in crescita, ma resta comunque un Natale complicato. Il Centro Caritas ospiterà, come di consueto, il pranzo natalizio con una sessantina di commensali che avranno così l’opportunità di vivere la festività in un clima confortevole. «Le povertà economiche e formative - sostiene Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra - vanno affrontate con urgenza e determinazione attraverso piani regionali dedicati. Bisogna costruire insieme alle persone più vulnerabili risposte adeguate che superino queste condizioni di difficoltà, con progetti sul campo e politiche efficaci. Negli ultimi anni il problema delle povertà è costante e significa spesso esclusione sociale. Tutti debbono avere una vita dignitosa».

