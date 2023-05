«Una rete sanitaria di 7 milioni» 

Nella mappa della nuova sanità oristanese, disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per ora l’unica bandierina piantata è quella sull’ospedale di comunità inaugurato a Ghilarza lo scorso febbraio.

In cantiere

Ma è solo il primo passo di un percorso che, entro il 2026, porterà nel territorio provinciale alla realizzazione di un altro ospedale di comunità a Bosa, cinque case della comunità e due centrali operative territoriali dislocate a Oristano, Samugheo, Tramatza, Santu Lussurgiu e Ghilarza. In totale poco meno di sette milioni di euro con una sola parola d’ordine: continuità.

«Una nuova rete»

Il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi, lo ripete come un mantra: «Il nostro obiettivo, ben specificato nell’atto aziendale, è abbandonare la logica “ospedalocentrica” per abbracciare quella della “rete”, creando una perfetta integrazione fra ospedale e territorio». Tre anni non sono pochi, ma neppure tanti per riuscire a realizzare i progetti, per ora sulla carta. Per non rischiare di perdere il treno dei finanziamenti e centrare il target del 31 marzo, fissato dal Decreto Semplificazioni per l’adozione di una progettazione avanzata, l’azienda sanitaria oristanese si è affidata a Invitalia, centrale di committente per l’aggiudicazione di appalti pubblici.